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Московский омбудсмен планирует посетить семью многоженца Сухова с проверкой

Детский омбудсмен Ярославская посетит семью многоженца Сухова с 14 детьми

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Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что планирует посетить перед Новым годом семью Ивана Сухова, который заявил, что имеет несколько жен и 14 детей. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

«Я у них уже была в гостях. Перед Новым годом еще раз с удовольствием схожу, поздравлю детей. И заодно проверим, где дети учатся, где проходят медицинские обследования и так далее», — заявила она.

По словам Ярославской, она проверит, были ли нарушены права детей. Детский омбудсмен отметила, что женщина не видела никаких нарушений прав детей при своем первом визите. Ярославская отказалась комментировать морально-этический аспект поведения главы семейства, сказав, что это не входит в ее компетенции.

До этого в СМИ появилась информация о том, что Иван Сухов дал интервью журналистам, в котором заявил, что имеет три жены и 14 детей. По его словам, они проживают в трехкомнатной квартире в Москве. Сухов подчеркнул, что самостоятельно обеспечивает всех членов семьи.

23 ноября глава другой многодетной семьи Владимир Сухов рассказал «Газете.Ru», что он и его жена готовы дать имя Орешник или Орешница своему возможному 15-му ребенку.

Ранее Путин узнал о семье, которая хочет назвать ребенка в честь «Орешника».

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