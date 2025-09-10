На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Воры проникли в комнату пенсионера в петербургской коммуналке и украли икону 19-го века

В Петербурге из комнаты пенсионера в коммуналке украли икону 19-го века
Юрий Тутов/РИА «Новости»

В Петербурге воры проникли в комнату 86-летнего пенсионера в коммунальной квартире и украли старинную икону. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 9 июля в коммунальной квартире на Гороховой улице. Неизвестный злоумышленник проник в комнату пожилого мужчины и похитил оттуда старинную икону 19-го века. Потерпевший оценил материальный ущерб в 208 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ — кража. Сотрудники правоохранительных органов принимают меры, чтобы найти и задержать подозреваемого.

До этого прихожанка похитила икону 19-го века из храма в российском городе. Момент, когда злоумышленница выносила ее из здания, попал на видео. Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемой и задержали ее в течение двух часов.

Ранее петербуржец украл у бабушки три столетние иконы и сбежал.

