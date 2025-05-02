Петербуржец украл у бабушки три столетние иконы и сбежал

В Петербурге мужчина украл у бабушки три столетние иконы и сбежал

В Петербурге 25-летний мужчина похитил у своей 73-летней бабушки три столетние иконы и сбежал. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 1 мая в Красносельском районе в доме №15 по улице Рихарда Зорге. В полицию поступило заявление от пенсионерки, которая сообщила, что ее внук днем ранее украл из квартиры три иконы, написанные в 1903 году, после чего скрылся.

В результате противоправных действий пожилой женщине был причинен материальный ущерб. Точная стоимость похищенных икон пока не установлена. Сотрудники правоохранительных органов занимаются оценкой ущерба.

По факту случившегося проводится проверка. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого иностранец похитил девять икон из частных домов в Подмосковье, проникая в дома с помощью лома. Его задержали.

Ранее в подмосковном храме прихожане возмутились иконами, напечатанными на принтере.