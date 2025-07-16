Прихожанка похитила икону 19-го века из храма в российском городе и попала на видео

В Иркутске женщина похитила старинную икону из храма и попала на видео. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел несколько дней назад в храме «Великомученика и Целителя Пантелеимона». Прихожанка похитила икону, датированную 19-м веком — момент, когда злоумышленница выносила ее из здания, попал на видео.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемой и задержали ее в течение двух часов. При ней находился оклад иконы, а саму икону обнаружили и изъяли в ее квартире.

По словам настоятеля храма, икону пожертвовала другая прихожанка в 2015 году. Ее отреставрировали и разместили в приходе. В настоящее время эксперты выясняют ее стоимость, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Настоятель поблагодарил полицейских за оперативность.

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