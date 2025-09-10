Во Франции задержали более 300 человек на акциях протеста

BFMTV: МВД Франции сообщило о 327 задержанных в ходе протестов по всей стране

Число задержанных в ходе массовых протестов во Франции достигло 327 человек. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные Министерства внутренних дел страны.

По информации телеканала, задержания производились с утра среды в различных регионах Франции. Точное количество участников протестов не уточняется.

8 сентября правительство премьер-министра Франции Франсуа Байру ушло в отставку после того, как депутаты выразили ему недоверие.

Тем временем в Париже протестующие перекрывают улицы и жгут костры в рамках массового движения «Заблокируем всё» в знак недовольства мерами жесткой экономии, которое было предложено правительством.

В массовых протестах принимают участие 100 тыс. человек. Причиной недовольства граждан стал законопроект о бюджете страны на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях €43,8 млрд вместо ранее намеченных €40 млрд. Согласно плану правительства, пенсии и социальные выплаты проиндексированы не будут, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме министерства обороны.

Ранее в Госдуме усомнились в разрешении политического кризиса во Франции.