В Госдуме усомнились в разрешении политического кризиса во Франции

Слуцкий: новый премьер Франции вряд ли поможет разрешить внутренний кризис
Новый премьер-министр Франции Себастьен Лекорню вряд ли исправит внутреннюю ситуацию в стране. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, сама власть президента Франции Эммануэля Макрона находится в кризисе.

8 сентября правительство премьер-министра Франции Франсуа Байру ушло в отставку после того, как депутаты выразили ему недоверие.

Тем временем в Париже протестующие перекрывают улицы и жгут костры в рамках массового движения «Заблокируем всё» в знак недовольства мерами жесткой экономии, которое было предложено правительством.

В массовых протестах принимают участие 100 тыс. человек. Причиной недовольства граждан стал законопроект о бюджете страны на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях €43,8 млрд вместо ранее намеченных €40 млрд. Согласно плану правительства, пенсии и социальные выплаты проиндексированы не будут, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме министерства обороны.

Ранее сообщалось, что во Франции собираются инициировать отставку Макрона.

