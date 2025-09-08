Парламент Франции отправил в отставку правительство Франсуа Байру

Правительство премьер-министра Франции Франсуа Байру ушло в отставку после того, как депутаты выразили ему недоверие. Об этом сообщает портал Euractiv.

Отмечается, что Байру уйдет в отставку после девяти месяцев у власти. Недоверие его правительству выразили 364 депутата, в поддержку высказались 94 парламентария. Вотум решался простым большинством.

В июле издание Politico заявило, что Байру своим предложением снизить госрасходы на €43,8 млрд и отменить два национальных праздника подписал своей политической карьере «приговор».

8 сентября премьер Франции решил не повторять судьбу своего предшественника Мишеля Барнье, и сам подал в отставку, чтобы не участвовать в затяжных переговорах с лидером правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Напомним, Барнье стал самым краткосрочным премьером после неудачной попытки сберечь сокращенный бюджет. Он пошел на уступки Ле Пен, однако она все равно не поддержала его.

Ранее сообщалось, что во Франции собираются инициировать отставку Макрона.