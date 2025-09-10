На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Протестующие в Париже начали жечь костры

Протестующие в Париже начали перекрывать улицы и жечь костры
true
true
true

В Париже протестующие начали перекрывать улицы и жечь костры в рамках массового движения «Заблокируем всё» в знак недовольства мерами жесткой экономии, которое было предложено правительством. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что около одного из лицеев на востоке города участники протеста вывалили на дорогу мусор и подожгли его, из-за чего движение перекрыли. В этом также была замечена большая группа правоохранителей в полной экипировке.

На парижской кольцевой автодороге происходят попытки блокировок. Демонстранты уже заблокировали около шести важных развязок. По информации газеты Depeche, протестующие сожгли сигнальные кабели на железнодорожной линии в окрестностях Тулузы. Из-за этого система семафоров вышла из строя, движение поездов прекратилось.

СМИ сообщают, что в массовых протестах принимают участие 100 тыс. человек. Причиной недовольства граждан стал законопроект о бюджете страны на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях €43,8 млрд вместо ранее намеченных €40 млрд. Согласно плану правительства, пенсии и социальный выплаты проиндексированы не будут, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме министерства обороны.

8 сентября правительство премьер-министра Франции Франсуа Байру ушло в отставку после того, как депутаты выразили ему недоверие.

Ранее сообщалось, что во Франции собираются инициировать отставку Макрона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами