Протестующие в Париже начали жечь костры

В Париже протестующие начали перекрывать улицы и жечь костры в рамках массового движения «Заблокируем всё» в знак недовольства мерами жесткой экономии, которое было предложено правительством. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что около одного из лицеев на востоке города участники протеста вывалили на дорогу мусор и подожгли его, из-за чего движение перекрыли. В этом также была замечена большая группа правоохранителей в полной экипировке.

На парижской кольцевой автодороге происходят попытки блокировок. Демонстранты уже заблокировали около шести важных развязок. По информации газеты Depeche, протестующие сожгли сигнальные кабели на железнодорожной линии в окрестностях Тулузы. Из-за этого система семафоров вышла из строя, движение поездов прекратилось.

СМИ сообщают, что в массовых протестах принимают участие 100 тыс. человек. Причиной недовольства граждан стал законопроект о бюджете страны на 2026 год. Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях €43,8 млрд вместо ранее намеченных €40 млрд. Согласно плану правительства, пенсии и социальный выплаты проиндексированы не будут, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме министерства обороны.

8 сентября правительство премьер-министра Франции Франсуа Байру ушло в отставку после того, как депутаты выразили ему недоверие.

Ранее сообщалось, что во Франции собираются инициировать отставку Макрона.