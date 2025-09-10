Экс-замгубернатора Курской области расплакался в суде

Бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов расплакался в Московском суде. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, Дедов, который обвиняется в хищении миллиарда рублей при строительстве защитных сооружений, в Мещанском суде Москвы рассказывал о своих заслугах и семье. Говоря о своей супруге, он прослезился, прервав речь на некоторое время.

Суд арестовал Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. По мнению следствия, средства были похищены из бюджетных средств, которые были выделены на возведение фортификаций на границе.

Тем временем в МВД России заявили, что в двух поселках Курской области пункты оборонительных сооружений готовы на 10%. По данным ведомства, речь идет о поселках Теткино и Попово-Лежачи Глушковского района.

В июне врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал «чрезвычайной» ситуацию с коррупцией в регионе.

Глава региона отметил, что ситуация в Курской области говорит о существовании серьезных проблем, связанных с высоким уровнем коррупции. По его словам, это заметно также по многочисленным обращениям со стороны жителей Курской области.

Ранее в Москве за растрату арестовали фигуранта дела экс-губернатора Курской области.