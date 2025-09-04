Россиянин в ссоре с отцом невесты откусил ему кончик носа

Во Владимире мужчина поссорился с отцом невесты и откусил ему кончик носа

Во Владимире застолье между будущими родственниками закончилось дракой и уголовным преследованием. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел 7 декабря 2024 года. Согласно материалам дела, фигурант и его невеста пришли в гости к родственникам последней. Они все вместе распивали спиртное, когда между гостем и отчимом его подруги случилась словесная перепалка, переросшая в драку.

«Злоумышленник попытался освободиться и в порыве злости, желая причинить физическую боль, укусил отчима невесты за нос, причинив ему телесные повреждения в виде: рвано-укушенной раны крыла, кончика носа, ампутации крыла кончика носа, ссадины лобной и щечной областей», — говорится в материалах ведомства.

В итоге против агрессора было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица» УК РФ. Мужчина полностью признал вину, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Ранее россиянин откусил нос приятелю, который его разбудил.