Россиянин больше часа просидел на дереве, спасаясь от медведей

Житель Южно-Сахалинска провел больше часа на дереве, спасаясь от медведицы с потомством. Об этом сообщает «АСТВ».

Инцидент произошел днем 9 сентября. Мужчина, находившийся в районе Сусуи недалеко от улицы Лермонтова, сначала обнаружил медвежьи следы, а затем и саму медведицу с медвежатами. Опасаясь нападения, сахалинец забрался на дерево и вызвал помощь по телефону.

На место происшествия выехали сотрудники лесничества. Ситуацию осложнил начавшийся дождь, который заставил медвежье семейство укрыться под деревьями. Этой паузой воспользовался пострадавший: он спустился с дерева и направился к дороге, где его уже ожидала оперативная группа. Медики забрали мужчину, находившегося в состоянии шока, для оказания помощи.

По предварительной информации, эту же медведицу позднее видели в районе Христофоровки. Ситуация остается на контроле местного лесничества.

До этого в Иркутской области турист чудом избежал серьезных травм при нападении медведя в районе бухты Аяя на Байкале. По словам пострадавшего, медведь неожиданно прыгнул на него и сбил с ног. Турист начал активно отбиваться, нанося удары ногами и руками в живот и лапы хищника. Испугавшись такого сопротивления, животное отступило и скрылось в лесу. Мужчина пробежал 16 км до ближайшей турбазы. Медики зафиксировали у пострадавшего лишь незначительные царапины.

Ранее в Подмосковье медведь разгромил пасеку.