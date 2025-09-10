На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин больше часа просидел на дереве, спасаясь от медведей

На Сахалине мужчина спасся от медведей, забравшись на дерево
true
true
true
close
Telegram-канал «АСТВ.ру - новости Сахалина и Курил»

Житель Южно-Сахалинска провел больше часа на дереве, спасаясь от медведицы с потомством. Об этом сообщает «АСТВ».

Инцидент произошел днем 9 сентября. Мужчина, находившийся в районе Сусуи недалеко от улицы Лермонтова, сначала обнаружил медвежьи следы, а затем и саму медведицу с медвежатами. Опасаясь нападения, сахалинец забрался на дерево и вызвал помощь по телефону.

На место происшествия выехали сотрудники лесничества. Ситуацию осложнил начавшийся дождь, который заставил медвежье семейство укрыться под деревьями. Этой паузой воспользовался пострадавший: он спустился с дерева и направился к дороге, где его уже ожидала оперативная группа. Медики забрали мужчину, находившегося в состоянии шока, для оказания помощи.

По предварительной информации, эту же медведицу позднее видели в районе Христофоровки. Ситуация остается на контроле местного лесничества.

До этого в Иркутской области турист чудом избежал серьезных травм при нападении медведя в районе бухты Аяя на Байкале. По словам пострадавшего, медведь неожиданно прыгнул на него и сбил с ног. Турист начал активно отбиваться, нанося удары ногами и руками в живот и лапы хищника. Испугавшись такого сопротивления, животное отступило и скрылось в лесу. Мужчина пробежал 16 км до ближайшей турбазы. Медики зафиксировали у пострадавшего лишь незначительные царапины.

Ранее в Подмосковье медведь разгромил пасеку.

