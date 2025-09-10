Под Челябинском ликвидируют колонию с VIP-сидельцами

В Копейске Челябинской области ликвидируют колонию №6, известную VIP-заключенными. Об этом сообщает издание Ura.ru со ссылкой на сервис «СБИС».

«Принято решение о ликвидации ФКУ «Исправительная колония №6 ГУФСИН по Челябинской области», — говорится в сообщении сервиса.

По информации издания, причиной ликвидации учреждения стал недостаток заключенных, многие из которых, получив такую возможность, отправились в зону спецоперации.

Колония №6 в Копейске известна тем, что там отбывали наказание мэры нескольких городов Челябинской области, в частности, бывший мэр Копейска Вячеслав Истомин (отсидел четыре года и два месяца), а также вице-губернатор региона Виктор Тимашов по делу о взятках (отсидел чуть более восьми лет из десяти).

Кроме того, в 2012 году в колонии случился бунт среди заключенных, он продлился два дня. Заключенные требовали ослабить режим и выпустить осужденных, которые находились в штрафном изоляторе за нарушение правил внутреннего распорядка.

В прошлом году портал 66.ru сообщал, что колония в Свердловской области прекращает работу из-за ушедших на СВО заключенных.

Как рассказал изданию пресс-секретарь ГУ ФСИН по Свердловской области Александр Левченко, процесс ликвидации исправительных учреждений ведется в регионе уже не один десяток лет. С этой целью совершивших нетяжкие преступления все чаще отправляют отбывать наказание в исправительные центры, на территории Свердловской области действуют 10 учреждений с таким статусом, добавил он.

