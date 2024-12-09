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Колонию под Екатеринбургом закрывают из-за недостатка заключенных

ФСИН закрывает колонию в Каменске-Уральском из-за ушедших на СВО заключенных

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Антон Денисов/РИА Новости

Колония в Свердловской области прекращает работу из-за ушедших на СВО заключенных, сообщает 66.ru.

Как рассказал изданию пресс-секретарь ГУ ФСИН по Свердловской области Александр Левченко, речь идет об исправительной колонии №59, расположенной в Каменске-Уральском. Сейчас решается вопрос о трудоустройстве сотрудников колонии, затем станет ясно, что будет с самими корпусами учреждения.

Сейчас в колонии уже нет осужденных, в середине октября, когда в СМИ появилась информация о ликвидации ИК, сообщалось, что в учреждении содержится 15 человек. В итоге их освободили или перевели в исправительные центры, остальные давно заключили контракт с Минобороны и отправились на СВО.

По словам Левченко, процесс ликвидации исправительных учреждений ведется в регионе уже не один десяток лет. С этой целью совершивших нетяжкие преступления все чаще отправляют отбывать наказание в исправительные центры, на территории Свердловской области действуют 10 учреждений с таким статусом, добавил он.

Ранее российского военнослужащего лишили свободы за отказ участвовать в СВО.

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