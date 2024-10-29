Путин заявил, что российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат

Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

По словам главы государства, именно в этом кроется «ключ к повышению» эффективности производств.

Российский лидер обратил внимание, что зарплаты в целом по стране растут, причем быстрее инфляции.

Путин подчеркнул, что Федерация независимых профсоюзов внимательно отслеживает и анализирует положение дел на рынке труда, в том числе динамику денежного вознаграждения сотрудников.

«В июле этого года реальная заработная плата — то есть за вычетом инфляции — оказалась выше прошлогоднего значения на 8,1%», — резюмировал президент.

Во вторник, 29 октября, Путин выступил за равные зарплаты медработников по всей России. Глава государства подчеркнул, что разброса в зарплатах не должно быть не только у врачей и медсестер, но также и у педагогов и других специалистов.

Ранее Мишустин пообещал удвоить выплаты врачам до ₽2 млн за приезд в новые регионы РФ.