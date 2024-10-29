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Путин заявил, что российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат

Путин: зарплаты в целом по стране растут, причем быстрее инфляции

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Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Российская экономика должна стать экономикой высоких зарплат. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

По словам главы государства, именно в этом кроется «ключ к повышению» эффективности производств.

Российский лидер обратил внимание, что зарплаты в целом по стране растут, причем быстрее инфляции.

Путин подчеркнул, что Федерация независимых профсоюзов внимательно отслеживает и анализирует положение дел на рынке труда, в том числе динамику денежного вознаграждения сотрудников.

«В июле этого года реальная заработная плата — то есть за вычетом инфляции — оказалась выше прошлогоднего значения на 8,1%», — резюмировал президент.

Во вторник, 29 октября, Путин выступил за равные зарплаты медработников по всей России. Глава государства подчеркнул, что разброса в зарплатах не должно быть не только у врачей и медсестер, но также и у педагогов и других специалистов.

Ранее Мишустин пообещал удвоить выплаты врачам до ₽2 млн за приезд в новые регионы РФ.

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