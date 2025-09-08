Землетрясение в Афганистане затронуло полмиллиона человек, большинство из которых дети

Последствия землетрясения в горах Гиндукуш на востоке Афганистана затронули около 500 тыс. человек, более половины из них — дети. Об этом сообщили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

«500 тыс. человек были затронуты [землетрясением], 263 тыс. из них — дети», — отмечается в заявлении фонда.

По результатам межведомственной экспресс-оценки, в 30 афганских общинах пострадали почти 20 тыс. несовершеннолетних — более 10 тыс. девочек и порядка 9,4 тыс. мальчиков.

В ЮНИСЕФ подчеркнули, что цифры демонстрируют непропорционально сильное воздействие катастрофы именно на детей. Фонд призвал срочно оказать помощь пострадавшим несовершеннолетним.

С 31 августа в Афганистане произошло три землетрясения. Спасательные операции проводятся преимущественно с вертолетов, так как обвалы и оползни перекрыли доступ к отдаленным деревням. Число жертв от первого толчка и последующих афтершоков продолжает расти. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в результате землетрясения 31 августа ранены 2180 человек, не выжили 1368. Всего от стихийного бедствия пострадали жители 25-ти деревень.

На днях стало известно, что афганские спасатели после землетрясения игнорировали женщин под завалами.