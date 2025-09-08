На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Землетрясение в Афганистане затронуло полмиллиона человек, большинство из которых дети

ЮНИСЕФ: землетрясение в Афганистане затронуло 263 тысячи детей
true
true
true
close
Hedayat Shah/AP

Последствия землетрясения в горах Гиндукуш на востоке Афганистана затронули около 500 тыс. человек, более половины из них — дети. Об этом сообщили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

«500 тыс. человек были затронуты [землетрясением], 263 тыс. из них — дети», — отмечается в заявлении фонда.

По результатам межведомственной экспресс-оценки, в 30 афганских общинах пострадали почти 20 тыс. несовершеннолетних — более 10 тыс. девочек и порядка 9,4 тыс. мальчиков.

В ЮНИСЕФ подчеркнули, что цифры демонстрируют непропорционально сильное воздействие катастрофы именно на детей. Фонд призвал срочно оказать помощь пострадавшим несовершеннолетним.

С 31 августа в Афганистане произошло три землетрясения. Спасательные операции проводятся преимущественно с вертолетов, так как обвалы и оползни перекрыли доступ к отдаленным деревням. Число жертв от первого толчка и последующих афтершоков продолжает расти. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в результате землетрясения 31 августа ранены 2180 человек, не выжили 1368. Всего от стихийного бедствия пострадали жители 25-ти деревень.

На днях стало известно, что афганские спасатели после землетрясения игнорировали женщин под завалами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами