У побережья Камчатки произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки. Об этом сообщает Камчатский филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН в Telegram-канале.

Сейсмическое событие произошло в 10:38 по местному времени (01:38 мск).

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 161 километре от Петропавловска-Камчатского. При этом очаг залегал на глубине 60,7 километра.

4 сентября глава Камчатского края Владимир Солодов рассказал, что для восстановления инфраструктуры региона, пострадавшей от мощного землетрясения, потребуется ориентировочно от 6 до 7 млрд рублей. По словам губернатора, указанная сумма включает в себя затраты на восстановление жилых домов и объектов социальной сферы.

30 июля у берегов Камчатки произошло сильное землетрясение с магнитудой 8,8. Это сейсмическое событие стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Тогда на полуострове ввели режим повышенной готовности. Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти ряда стран, в том числе Японии, США и Филиппин.

Ранее вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту восемь километров.