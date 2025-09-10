Стало известно о пострадавших в результате атаки дронов в Белгородской области

Гладков: в Белгородской области два мирных жителя пострадали после атаки дронов

В результате атаки украинских беспилотников в Белгородской области пострадали двое мирных жителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Помимо этого, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа дрон ВСУ ударил по автомобилю. В результате чего, женщина получила минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение живота. По словам Гладкова, бойцы самообороны доставили пострадавшую в больницу, где ей оказали всю необходимую медицинскую помощь.

В белгородском поселке Дубовое после детонации беспилотника повреждены фасады и остекление двух многоэтажек, уточнил губернатор.

Российское Минобороны утром сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны с полуночи до 05:00 мск перехватили и уничтожили 122 беспилотника ВСУ на территории России.

По данным ведомства, больше всего дронов было сбито в Брянской области (21), в Крыму (17) и над акваторией Черного моря (15).

Ранее сообщалось, что в Белгороде при атаке беспилотников пострадала девушка.