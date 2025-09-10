Украинцы ночью атаковали Россию десятками беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) с полуночи до 05:00 мск перехватили и уничтожили 122 украинских беспилотника на территории России. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, больше всего дронов было сбито в Брянской области (21), в Крыму (17) и над акваторией Черного моря (15). Кроме того, 12 вражеских беспилотников были ликвидированы над территорией Воронежской области, по 11 сбили в Белгородской и Курской областях, а также в Краснодарском крае. Еще 9 удалось перехватить и обезвредить в небе над Орловской областью, 5 – в Калужской области, 3 – в Рязанской, по 2 – над территориями Нижегородской, Ростовской и Тверской областей. Также один украинский дрон был замечен и сбит в Тульской области.

До этого врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что украинский беспилотник упал на здание школы-интернета в Матвеево-Курганском районе. В результате в здании оказались повреждены окна и дверь запасного выхода.

По словам чиновника, атака произошла около полуночи. Из интернета эвакуировали воспитанников и сотрудников. Слюсарь добавил, что легкие ранения получили двое взрослых из числа персонала, их госпитализировали. 73 ребенка и пятерых сотрудников образовательного учреждения разместили в пунктах временного размещения.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.