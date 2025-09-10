Подростки спасли девочку с ДЦП, которую двое мужчин пытались увести за собой

В Новосибирской области подростки спасли 11-летнюю девочку с ДЦП, которую пытались силой увести за собой двое незнакомцев. Об этом сообщает kp.ru.

В одном из коттеджных поселков под Новосибирском «двое здоровых мужиков» пытались схватить за руки девочку и силой посадить в машину.

«Она просто шла из магазина, а они начали тащить ее к себе и кричать: «Поехали с нами, пошли!» — рассказали очевидцы, игравшие в футбол неподалеку.

На помощь девочке, у которой диагностирован ДЦП, бросились подростки, катавшиеся на питбайках и также ставшие свидетелями сцены.

«Парни подъехали и начали орать на мужчин: «Вы что творите? Она же маленькая!». Мужики опешили и отпустили ребенка. Девочка тут же вырвалась и убежала домой», — объясняет местный житель.

Далее злоумышленники попытались отомстить юношам и подкараулили их на парковке у продуктового магазина. Там они устроили погром: «кидались на машины, били по ним, швыряли камни». Тем не менее в полицию после инцидента никто не обратился.

Ранее в Мурино поймали мигранта, который пытался увести ребенка в лес.