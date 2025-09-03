В Мурино поймали мигранта, который пытался увести ребенка в лес

Оперативники уголовного розыска задержали строителя-иностранца, пристававшего к девочке в Мурино. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в Новом Девяткино 31 августа. Неизвестный мужчина приставал к ребенку, сидевшему на скамейке и настойчиво звал девочку в лес, а потом попытался увести ее силой. 13-летнюю школьницу спасла случайная прохожая, она проводила девочку домой.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, подозреваемого задержали. Им оказался 39-летний мигрант-нелегал, работающий каменщиком на одной из строек.

До этого в Москве подросток надругался над девочкой на детской площадке. Инцидент произошел в 25 августа на детской площадке на Краснобогатырской улице. По предварительным данным, юноша схватил незнакомую девочку и принудил ее к действиям сексуального характера. По факту произошедшего столичными следователями возбуждено уголовное дело. Подростка задержали, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее в Москве мужчина надругался над ребенком в подъезде дома.