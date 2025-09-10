Союз пенсионеров России назвал эффективный способ повысить пенсии

В теории решение о ежеквартальном повышении пенсий может в некоторой степени смягчить влияние инфляции на жизнь пенсионеров, однако это нецелесообразный подход. Это не приведет к заметному эффекту, но при этом потребует колоссальных затрат от государства, заявил Общественной Службе Новостей руководитель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский, комментируя соответствующую инициативу депутатов Госдумы.

Рязанский подчеркнул, что для реального и видимого повышения пенсионных выплат не нужно ориентироваться на инфляционные показатели каждого квартала. Намного рациональнее, по его мнению, будет планирование издержек на год вперед и закладывание четырех повышений в бюджет Соцфонда. По истечении года следует оценить, нужно ли увеличить индексацию в зависимости от прогнозируемого уровня инфляции, или, напротив, снизить, пояснил он.

По мнению главы Союза пенсионеров, индексация – это не более, чем восстановление покупательной способности пенсии. Сама по себе выплата практически не увеличивается, больше себе позволить пенсионеры не смогут, так как параллельно растут цены. Только рост выплат сверх инфляции в данном случае был бы заметным, подчеркнул он. В качестве альтернативного решения Рязанский назвал повышение зарплат, от которых напрямую зависит наполнение ресурсов Соцфонда.

«Из маленькой зарплаты большую пенсию не сделаешь, потому что это часть отложенной недополученной зарплаты. Если зарплата небольшая, то почему ее отложенная часть должна быть большой? Откуда она возьмется? Так что было бы очень разумно, если бы работодатели участвовали в формировании пенсий частью своей прибыли», — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что во многих отраслях сегодня предприятиям удается получить существенную прибыль – например, в финансовом секторе. Кроме того, при хорошей заработной плате человек будет иметь возможность самостоятельно формировать накопления на старость, принимая участие в различных инвестпрограммах, заключил Рязанский.

Напомним, лидер партии «Справедливая Россия — За правду Сергей Миронов предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий. По его мнению, это нужно, чтобы размер пенсий не отставал от роста цен, а такой подход стал бы эффективным средством соцподдержки старшего поколения.

