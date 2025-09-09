В России предложили радикальное решение для быстрого и заметного роста пенсий

Никакая регулярная индексация не сможет решить проблему российской пенсионной системы, которая предполагает крайне низкие выплаты — во многих случаях они ниже среднего уровня, заявил директор Института нового общества, экономист Василий Колташов. В беседе с Общественной Службой новостей он подчеркнул, что реального продвижения в этом вопросе необходимо наращивать объем поступлений в Соцфонд, в том числе за счет перенаправления налоговых поступлений и возврата усредненного фиксированного НДС.

Эксперт раскритиковал идею депутатов Госдумы проводить поквартальную индексацию пенсий в привязке к инфляции, подчеркнув, что это лишь увеличит число бюрократических процессов. При этом ответа на вопрос, откуда возьмутся средства, этот механизм не дает. Проблема в том, что ресурсы Соцфонда и правительства ограничены, а обычная индексация ничуть не делает пенсионеров богаче, подчеркнул экономист.

«Главная проблема нашей пенсионной системы заключается в том, что очень много людей получают низкие пенсии, и эти пенсии ниже среднего. Средние пенсии, когда чиновники о них отчитываются, выглядят неплохо. Получать выше среднего тоже хорошо. А вот что касается низких пенсий, то их сколько ни индексируй — они все равно будут низкие. Поднимать их надо с базовой доплатой для всех, то есть не умножением, а прибавлением», — пояснил Колташов.

Для роста выплат нужно повышать бюджетные расходы, а чтобы это сделать, нужно сначала увеличить финансирование Соцфонда. Так, в качестве примера эксперт предложил налоги самозанятых приравнять к социальным отчислениям, а не налогам. Также можно часть наемных сотрудников освободить от налоговой нагрузки, а взимаемые с них деньги перенаправить в Соцфонд, считает специалист. Он подчеркнул, что это потребует полного пересмотра налоговой политики, зато позволит нарастить базу социальных выплат, а затем — увеличить пенсии сразу на 4-5 тыс. в месяц как возврат налога на добавленную стоимость.

Рассчитать уровень возврата НДС пенсионерам можно, ориентируясь на средние показатели по затратам на товары и коммуналкуслуги. Введение подобного механизма помогло бы реально повысить выплаты, хотя в сегодняшней геополитической ситуации на такое решение власти вряд ли решатся, заключил экономист.

Напомним, лидер партии «Справедливая Россия — За правду Сергей Миронов предложил ввести ежеквартальную индексацию пенсий. По его мнению, это нужно, чтобы размер пенсий не отставал от роста цен, а такой подход стал бы эффективным средством соцподдержки старшего поколения.

Ранее в Госдуме рассказали, кому из россиян повысят пенсии осенью.