Пара подала на развод, не договорившись по поводу имени новорожденного ребенка

OС: в Китае пара подала на развод из-за споров по поводу имени для ребенка
true
true
true
close
Freedomz/Shutterstock/FOTODOM

В Китае родители больше года не могли договориться о том, как назвать своего ребенка, и в итоге подали на развод, пишет Oddity Central. В результате мальчик остался без свидетельства о рождении, прописки и обязательных прививок.

Как установил Народный суд нового района Пудун, cупруги вступили в брак в 2023 году и в следующем году стала родителями мальчика. Но сразу после его рождения пара начала спорить, как назвать ребенка. Каждый из них настаивал на собственном варианте и отказывался уступать.

В попытке настоять на своем родители даже отдельно обращались в больницу и органы регистрации, чтобы оформить документы с выбранным именем. Однако оба раза им отказали, поскольку для процедуры требуется согласие обеих сторон и наличие оригиналов документов.

К моменту судебного разбирательства ребенку исполнился год, но у него не было ни свидетельства о рождении, ни прописки, ни даже возможности пройти базовую вакцинацию. Задержка из-за личных разногласий родителей, отметил суд, нарушает права несовершеннолетнего, а ответственность за это несут как мать, так и отец. Родителям напомнили, что дети не должны становиться «разменной монетой» в семейных конфликтах.

Чтобы защитить интересы ребенка, суд издал специальное «Уведомление об уходе за несовершеннолетними детьми». Родителей обязали в установленный срок оформить свидетельство о рождении, однако спор разгорелся даже вокруг хранения оригиналов документов. В итоге было принято решение временно передать документы на хранение суду, а затем передать ее матери, чтобы завершить процесс регистрации.

Ранее сообщалось, что в Японии больше нельзя называть детей странными именами.

