В Японии больше нельзя называть детей странными именами

Власти Японии запретили называть детей странными именами, пишет The Guardian.

В Японии вступили в силу новые правила, касающиеся выбора имен для новорожденных. Теперь родители должны будут указывать официальное произношение при использовании иероглифов в именах детей. Это решение направлено на прекращение практики использования так называемых «киракира» («сверкающих») имен - творческих, оригинальных или даже «шокирующих» сочетаний иероглифов.

Это имена, которые используют нестандартное чтение или звучат «слишком причудливо». Некоторые из них могут быть трудно для понимания или даже «нелепыми». Были случаи, когда детей называли в честь городов или событий, например, сыновья бывшей олимпийской чемпионки Сэйко Хасимото носят имена Гиришия («Греция») и Торино, потому что они родились в годы проведения Олимпиад в этих местах.

Правительство Японии объяснило, что новые правила нужны для упрощения административных процедур и цифровизации данных. Необычные имена часто вызывают проблемы в школах, больницах и других государственных учреждениях.

Например, если имя записано через сложные или неочевидные иероглифы, его может быть невозможно правильно прочитать без дополнительной информации. Это приводило к ошибкам в документах, недоразумениям и насмешкам над детьми со стороны сверстников.

Родители, использующие «киракира-» имена, часто защищают свой выбор как проявление индивидуальности в обществе. Однако, по сообщениям СМИ, будут отклоняться только «самые крайние» примеры имен.

Ранее сообщалось, что пожилые японки готовы платить, чтобы попасть в тюрьму.