Названы места в Свердловской области, где может скрываться второй беглый террорист

Второй заключенный, сбежавший из СИЗО-1 в Екатеринбурге, может скрываться на дачах недалеко от города. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ГУФСИН по региону.

Ведомство опубликовало карту, на которой показано, где может скрываться Иван Корюков. Это — дачи, приусадебные участки в прилегающих лесных массивах, расположенных в районе Чусовского тракта, Чусовского озера, поселка Медный, реки Патрушиха.

1 сентября 24-летний Александр Черепанов и 25-летний Корюков, обвиненные в покушении на теракт, сбежали из СИЗО №1 в Екатеринбурге. Предполагается, что место заключения они смогли покинуть с помощью ключей от камеры и от проходной. Сейчас следствие выясняет, как осужденные могли их получить. Есть две версии: либо один из мужчин незаметно украл ключи у конвоя, либо кто-то из сотрудников СИЗО передал их ему.

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева заявила, что причины побега могут быть разные, в том числе преступная халатность сотрудников и коррупция. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ФСИН назвала приметы сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге.