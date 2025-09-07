ФСИН назвала приметы сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФСИН: приметы сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге — пуховик Adidas и кроссовки
Антон Денисов/РИА Новости

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обновила ориентировку на двух экстремистов, сбежавших из следственного изолятора в Екатеринбурге. Об этом агентству РИА Новости сообщили в Главном управлении ФСИН по Свердловской области.

По их информации, сбежавшие из СИЗО №1 в Екатеринбурге могут быть одеты в черный пуховик Adidas, светлую шерстяную кофту, резиновые сапоги и спортивные кроссовки.

Есть вероятность, что сейчас они могут скрываться на приусадебных участках в Свердловской области.

1 сентября в Екатеринбурге из СИЗО сбежали двое заключенных — 24-летний Александр Ч. и 25-летний Иван К, обвиненные в покушении на теракт. Предполагается, что место заключения они смогли покинуть с помощью ключей от камеры и от проходной. Сейчас следствие выясняет — как осужденные могли получить ключи. Есть две версии — либо один из мужчин незаметно украл ключи у конвоя, либо кто-то из сотрудников СИЗО передал их ему.

Ранее в Германии заключенный застрял на проволоке при попытке побега.

