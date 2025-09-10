Стало известно возможное местонахождение сбежавшего из СИЗО в Екатеринбурге террориста

МВД: сбежавший из СИЗО в Екатеринбурге террорист может быть в Курганской области

В Курганской области ищут террориста, который сбежал из СИЗО №1 Екатеринбурга. Об этом сообщили в Telegram-канале управления МВД по Курганской области.

«Разыскивается за совершение преступления террористического характера, а также за групповой побег из-под стражи СИЗО-1 в Екатеринбурге — Корюков Иван Андреевич», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, мужчина может быть одет в черную спортивную куртку, синие спортивные штаны, черные кроссовки Nike, белую панаму с черными надписями. Помимо этого, у Корюкова может быть щетина. По предварительным данным, он может находиться на территории Курганской области.

В случае обнаружения разыскиваемого следует обратиться в полицию по номерам 102 или 02.

1 сентября 24-летний Черепанов и 25-летний Корюков, обвиненные в покушении на теракт, сбежали из СИЗО №1 в Екатеринбурге. Предполагается, что место заключения они смогли покинуть с помощью ключей от камеры и от проходной. Сейчас следствие выясняет — как осужденные могли их получить. Есть две версии — либо один из мужчин незаметно украл ключи у конвоя, либо кто-то из сотрудников СИЗО передал их ему.

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Ева Меркачева заявила, что причины побега могут быть разные, в том числе преступная халатность сотрудников и коррупция. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

