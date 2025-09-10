В городе Портоферрайо в Италии дождями затопило улицы

Расположенный на итальянском острове Эльба город Портоферрайо затопило сильнейшими дождями. Об этом сообщает газета Nazionе.

В результате выпадения обильных осадков улицы города стали похожи на реки, в которых тонут автомобили. Многие дома и магазины оказались затопленными и поврежденными стихией. В некоторых районах Портоферрайо пришлось проводить эвакуацию жителей, в том числе через крыши зданий.

Стало известно, что за пределами города дожди привели к возникновению оползней.

2 сентября сообщалось, что почти 50 тысяч жителей японского города Акита, расположенного на севере острова Хонсю, получили рекомендации эвакуироваться из-за угрозы оползней.

27 августа стало известно, что свыше 20 частных домов, расположенных в селе Колхозное Невельского района Сахалинской области, были отрезаны дождевым паводком из-за повреждения автомобильного моста.

Ранее наводнение разрушило мост между Непалом и Китаем.