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Наводнение разрушило мост между Непалом и Китаем, пропали 18 человек

Kathmandu Post: паводок в Непале разрушил мост с Китаем и унес 18 человек
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Depositphotos

На севере Непала утром 8 июля мощное наводнение разрушило мост Митери, соединяющий страну с Китаем. Об этом сообщает газета The Kathmandu Post.

По данным местных властей, в районе погранпоста Расугадхи без вести пропали 18 человек. Среди них — трое полицейских, девять местных жителей и шестеро граждан Китая.

Как сообщили в полиции, паводок произошел из-за сильных дождей на китайской стороне. Поток разрушил территорию местной таможни и унес девять грузовых контейнеров. Нескольких человек удалось спасти, однако высокий уровень воды осложняет поисковые работы.

Также повреждены зарядная станция для электромобилей в районе Тимуре и плотина гидроэлектростанции «Расугадхи». Поврежден и участок шоссе Пасанг-Лхаму, ведущий к месту происшествия, что затрудняет доставку спасательной техники.

Власти попросили жителей сохранять бдительность, так как уровень воды продолжает расти.

Ранее ученые предупредили, что изменение климата утроило частоту погодных катаклизмов.

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