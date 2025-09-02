На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Японии угроза оползней нависла почти над 50 тысячами человек

В японской префектуре Акита из-за оползней могут эвакуировать 46 тысяч человек
Toru Hanai/REUTERS

Почти 50 тысяч жителей японского города Акита, расположенного на севере острова Хонсю, получили рекомендации эвакуироваться из-за угрозы оползней. Об этом сообщает телеканал NHK.

В настоящее время опасность возникновения из-за сильных дождей оползней оценивается по четвертому уровню пятибальной шкалы. В связи с этим городские власти призвали 46045 человек, проживающих в 23 158 домохозяйствах, отправиться в специальные эвакуационные центры.

Кроме того, распоряжение об эвакуации получили более 3000 жителей городов Годзёмэ и Носиро.

По прогнозам синоптиков, ливни в префектуре Акита будут продолжаться.

27 августа сообщалось, что свыше 20 частных домов, расположенных в селе Колхозное Невельского района Сахалинской области, были отрезаны дождевым паводком из-за повреждения автомобильного моста.

3 августа стало известно, что в Краснодарском крае в результате прохождения смерча и ливней из берегов вышли реки. В Туапсинском районе был введен режим ЧС. Там затопило три населенных пункта, автобус с пассажирами рухнул в реку.

Ранее наводнение разрушило мост между Непалом и Китаем.

