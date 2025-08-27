На Сахалине в населенном пункте затопило дома и повредило мост

Свыше 20 частных домов, расположенных в селе Колхозное Невельского района Сахалинской области, были отрезаны дождевым паводком из-за повреждения автомобильного моста. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«В связи с затором на устье реки Казачка, нагонной волны и обильным выпадением осадков в виде дождя затруднен выход воды в открытое море, в связи с чем произошел выход реки на пойму», — сказано в сообщении.

По информации ведомства, в населенном пункте подтоплены семь домов, уровень воды в них составляет около 1 м. Также поврежден местный автомобильный мост, в результате чего изолированными оказались 24 частных дома, где проживают 34 человека.

В пресс-службе также заявили, что администрация района подготовила пункт временного размещения (ПВР) на базе одной из гостиниц. Сотрудники МЧС и представители администрации уже работают на месте.

В МЧС добавили, что в настоящее время Колхозное отключено от электроснабжения. В результате ЧП никто не пострадал.

3 августа сообщалось, что в Краснодарском крае в результате прохождения смерча и ливней из берегов вышли реки. В Туапсинском районе был введен режим ЧС. Там затопило три населенных пункта, автобус с пассажирами рухнул в реку.

Ранее наводнение разрушило мост между Непалом и Китаем.