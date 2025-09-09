Врач назвал россиянам лучшее время для прохождения диспансеризации

Россиянам важно ежегодно пользоваться возможностью бесплатного медицинского обследования и проходить диспансеризацию. Это шанс вовремя обнаружить заболевания на ранней стадии и вылечить их, не запуская. Идеальным периодом для таких чек-апов является осень – время после отпусков, перееданий, смены климата, рассказал доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев Общественной Службе Новостей.

«Идеальное время для диспансеризации — это осень. Особенно важно осеннее обследование для людей с хроническими заболеваниями. Оно также поможет в подготовке к сезону простуд и холодов. Врачи рекомендуют проходить базовый чек-ап каждую осень», ― подчеркнул врач.

Даже если осенью пройти диспансеризацию не получается, совсем отказываться от нее нельзя ― важно воспринимать ее как лучшую инвестицию в себя, подчеркнул медик. Он пояснил, что опасность многих заболеваний состоит в том, что протекают они на первых стадиях без симптомов, при этом выявить их можно, но лишь в процессе обследования, на основе анализов.

Начинать обследование он посоветовал с приема у терапевта, который должен составить план дальнейшей проверки здоровья. Что касается конкретных параметров, которые следует проверить, то они различаются в зависимости от возраста. Так, до 30 лет рекомендуется сдать общий анализ и биохимию крови, мочи, пройти флюорографию, посетить терапевта, гинеколога и стоматолога.

После 30 лет следует добавить КГ, УЗИ, маммографию, проверку функции щитовидной железы и консультацию мужчинам. В возрасте с 45 до 60 лет важно провести активный скрининг возрастных заболеваний, онкологических, сердечно-сосудистых, эндокринных болезней. В том числе, по словам специалиста, нужно пройти колоноскопию для проверки на рак кишечника, проверить зрение и так далее.

Пройти диспансеризацию можно как бесплатно в государственной клинике, где придется столкнуться с очередями, так и платно в частной клинике, отметил Еделев.

«Это займет немного времени, но подарит вам уверенность и контроль над своим здоровьем. Начните с этого года ― ваше будущее «я» скажет вам спасибо», ― заключил специалист.

