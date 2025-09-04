Здоровье не купишь. Пять причин, почему не стоит забывать о своевременной диспансеризации

Каждый третий россиянин (33%) характеризует состояние своего здоровья как хорошее, а около половины (49%) считают его удовлетворительным. При этом, по данным Минздрава, у 4 из 5 пациентов, прошедших диспансеризацию, были выявлены различные заболевания. Эти цифры подтверждают, что россияне по-прежнему относятся к своему здоровью в определенной степени легкомысленно. А это недопустимо: чем раньше приходит осознание ответственности перед самим собой, тем ощутимее результат.

Лучший способ оставаться здоровым и социально активным — профилактика. Разбираемся, почему здоровье должно входить в число наиболее актуальных базовых ценностей каждого из нас, как сделать чекапы организма регулярными и получить квалифицированную медицинскую помощь, если она необходима.

С чего начинается забота о себе?

Сегодня система здравоохранения в РФ нацелена на повышение эффективности и качества медицинской помощи. С этой целью реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», обеспечивающий профилактику и раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения.

Регулярные профилактические осмотры позволяют ввести заботу о себе в число полезных привычек. Тем более что диспансеризация для каждого возраста предлагает понятную маршрутизацию. Чтобы пройти все необходимые обследования, достаточно записаться к участковому терапевту через раздел «Здоровье» на «Госуслугах» или прийти в свою поликлинику с паспортом и полисом ОМС. Работающим гражданам для прохождения осмотра предусмотрен дополнительный выходной. Все это помогает формировать культуру ответственного отношения к собственному здоровью. Это важно и для индивидуального, и для общественного благополучия в целом.

«Диспансеризация остается одним из ключевых инструментов раннего выявления заболеваний, и ее системное внедрение уже демонстрирует ощутимые результаты. Благодаря регулярным обследованиям снижается смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических патологий и сахарного диабета за счет раннего выявления и своевременного вмешательства», — комментирует Любовь Дроздова, к.м.н., руководитель отдела стратегического планирования и внедрения профилактических технологий ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России.

Почему это важно?

Главная цель диспансеризации — профилактика болезней, которые могут протекать бессимптомно на ранних стадиях, но могут грозить серьезными проблемами в будущем. Речь идет о серьезных диагнозах: например, гипертония, сахарный диабет или начальные формы онкологических патологий на ранних стадиях протекают бессимптомно, оставаясь незамеченными без специальных обследований. Профилактические осмотры позволяют выявить скрытые риски задолго до появления явных симптомов.

«Основной фокус диспансеризации направлен на выявление «немых убийц», чьи последствия часто необратимы без своевременного вмешательства. Среди них сердечно-сосудистые заболевания, такие как артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет 2-го типа, онкологические заболевания — рак молочной железы, шейки матки, простаты и колоректальный рак, а также хронические респираторные болезни, например, ХОБЛ и туберкулез. Например, маммография и цитологическое исследование шейки матки в рамках диспансеризации ежегодно спасают тысячи жизней, позволяя начать лечение на стадиях, когда шансы на полное выздоровление превышают 90%. Такая профилактика превращает потенциально смертельные диагнозы в управляемые состояния, кардинально меняя прогноз для пациента», — комментирует Любовь Дроздова.

Кроме того, по словам эксперта, такие проверки помогают сформировать персонализированные рекомендации по образу жизни, что особенно актуально в условиях современного ритма, где гиподинамия и нерациональное питание становятся распространенными угрозами здоровью.

«Регулярные осмотры — это не просто медицинская процедура, а инвестиция в долгосрочное качество жизни, позволяющая избежать дорогостоящих и сложных методов терапии в будущем», — отметила Любовь Дроздова.

Право на здоровье

Пройти диспансеризацию может любой совершеннолетний гражданин. С 18 до 39 лет диспансеризацию надо проходить раз в три года, но показываться врачам все равно необходимо каждый год для профилактического осмотра. После этого возраста такие посещения поликлиники показаны ежегодно. Чтобы пройти диспансеризацию, необходимо записаться через раздел «Здоровье» на Госуслугах или в регистратуре медицинской организации. С собой достаточно взять паспорт и полис ОМС.

Если вы решили пройти диспансеризацию, то ее первый этап начнется с того, что вам проведут анкетирование и измерят рост, определят вес и индекс массы тела. Также в обязательном порядке будет измерено артериальное давление, уровни холестерина и глюкозы в крови. Это поможет определить риск сосудисто-сердечных заболеваний для пациента, чтобы, уже имея эти данные, строить маршрутизацию при дальнейших диспансеризациях.

Флюорография или рентгенография легких проводится один раз в два года. Электрокардиография в состоянии покоя проводится при первом осмотре и ежегодно — с 35 лет. Еще один важный показатель — измерение внутриглазного давления (проводится при первом осмотре и ежегодно — с 40 лет). Крайне важным этапом для любого пациента является осмотр на выявление онкологических заболеваний. А завершает диспансеризацию прием по результатам исследований.

В зависимости от пола и возраста вам также предложат пройти следующие обследования:



• один раз в год (для женщин) гинекологический осмотр и один раз в три года взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование мазка с шейки матки;

• осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпация щитовидной железы, лимфатических узлов один раз в год в возрасте 40–64 лет;

• маммография (для женщин) обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм один раз в два года;

• эзофагогастродуоденоскопия в возрасте 45 лет;

• определение (для мужчин) простат-специфического антигена в крови в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет;

• исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим качественным или количественным методом один раз в два года;

• общий анализ крови на гемоглобин, лейкоциты, СОЭ;

• скрининг на гепатит С (в 25 лет, каждые 10 лет впоследствии).

О последнем пункте следует сказать отдельно. Скрининг на гепатит С проводят 25-летним гражданам, начиная с 2025 года. Ранее заболевшие гепатитом С ускользали от внимания и их выявляли случайным образом, например, перед серьезным оперативным вмешательством, или когда болезнь уже тотально разрушала организм. Сегодня гепатит С включен в программу диспансеризации, а это кардинально меняет и выявляемость инфекции, и возможности терапии для заболевших.

После всех обследований в рамках первого этапа диспансеризации и дополнительных анализов в рамках второго этапа, если таковые необходимы, лечащий врач в поликлинике даст рекомендации по профилактике заболеваний, назначит лечение и сориентирует в дальнейшем графике визитов к специалистам.

Если вам 40+

Люди старше 40 лет — отдельная категория пациентов, которые должны проходить диспансеризацию каждый год. В нее входит:

• ежегодный гинекологический осмотр (для женщин);

• маммография (для женщин) обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм до 75 лет один раз в два года (для женщин);

• исследование кала на скрытую кровь до 75 лет один раз в год;

• осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпация щитовидной железы, лимфатических узлов;

• общий анализ крови на гемоглобин, лейкоциты, СОЭ;

• краткое профилактическое консультирование;

• прием у врача-терапевта.

В случае пациентов 65+ учитываются все неблагоприятные факторы, которые могут оказывать негативное влияние на здоровье. Профилактические осмотры и диспансеризация — хороший способ получить квалифицированную консультацию по поводу возможных симптомов, а не заниматься самолечением.

Рекомендации специалистов

Помимо своевременной диспансеризации и профилактических осмотров, нужно помнить о простых, но действенных способах сохранить здоровье. Все они связаны с принципами здорового образа жизни. Нужно придерживаться баланса во всем, начиная с питания, заканчивая физической нагрузкой. Стремиться поддерживать организм в хорошей форме, сохранять позитивный внутренний настрой. Важно помнить, что здоровье легко потерять, но сложно восстанавливать. Не стоит забывать о себе: в любом возрасте можно стремиться к своей наилучшей форме.

«Диспансеризация — лишь часть комплексной стратегии поддержания здоровья. Для долголетия и высокого качества жизни необходимо соблюдать принципы здорового питания, включая сбалансированный рацион с акцентом на овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и ограничением соли, сахара и трансжиров, а также поддерживать регулярную физическую активность через ежедневную ходьбу, плавание или любую другую физическую активность, которые снижают риски ожирения, диабета и депрессии», — говорит Любовь Дроздова.

Не менее важно отказаться от вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя. Именно они остаются главными факторами преждевременной смертности. «Также важно регулярно мониторить базовые показатели — измерять артериальное давление, контролировать вес. Дополнительно стоит уделять внимание профилактической вакцинации, защищающей от инфекционных заболеваний, таких как грипп и пневмококк, предотвращающей не только острые состояния, но и их хронические осложнения», — отметила эксперт.

Поскольку 70% проблем со здоровьем зависят от образа жизни, даже небольшие ежедневные изменения могут стать залогом крепкого здоровья на десятилетия вперед. Достаточно остановиться и подумать, что я сделал сегодня, чтобы завтра чувствовать себя на все 100%. С этим может помочь нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».