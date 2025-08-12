Больше половины россиян регулярно проходят диспансеризацию по ОМС

Более половины россиян (52%) отдают предпочтение обязательному медицинскому страхованию (ОМС), в том числе 55% регулярно проходят диспансеризацию по ОМС. При этом 42% респондентов время от времени также обращаются в коммерческие клиники или к платным врачам, выяснила СК «Росгосстрах Жизнь» в ходе опроса, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Из них 15% для оплаты услуг самостоятельно приобрели страховые программы, такие как ДМС или страхование жизни. Еще 13% готовы дополнительно оплачивать визиты к врачам, а 9% получают медицинскую помощь по полису ДМС от работодателя. 6% активно используют телемедицину и симптом-чекеры (специальные приложения).

Среди тех, кто пользуется ОМС, 43% всегда выбирают только те услуги, которые предоставляются по государственной программе страхования и не требуют дополнительных вложений. Однако еще 51% респондентов иногда обращаются к платным врачам. Еще 6% россиян заявили, что им неважно, в какую клинику обращаться, главное, чтобы врач был профессионалом.

При выборе места для прохождения диспансеризации 55% россиян отдают предпочтение поликлиникам по ОМС. Из них 17% обследуются регулярно. Каждый четвертый (24%) — время от времени, 9% следят за здоровьем в государственных медучреждениях из-за требований на работе, а еще 5% посещают для этих целей павильоны здоровья.

При этом около половины россиян (45%) не проходят диспансеризацию вовсе. Основные причины, которые назвали респонденты (можно было давать несколько ответов) – нехватка времени (65%), нежелание получать направление у врача и разбираться с тем, как пройти медицинский осмотр (13%), а также из-за того, что не видят в этом смысла (10%) или не знают о такой возможности (7%).

Результаты опроса показывают, что сейчас набирают популярность медицинские чекапы (комплексное обследование организма), в том числе по определенному направлению (аллергия, сердечно-сосудистые заболевания, онкология и прочее). Его прошли 36% респондентов, еще 23% планируют это сделать в будущем. При этом порядка трети россиян (32%) придерживаются мнения, что им это не нужно, а 9% считают, что это дорого.

Генетический чекап, который помогает выявить предрасположенность к заболеваниям, делали лишь 5% россиян, но каждый четвертый (23%) рассматривает такую возможность в будущем. Тем не менее 46% респондентов заявили, что им это не требуется, а 26% сочли услугу слишком дорогой.

