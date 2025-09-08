На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Росавиация раскрыла подробности аварийной посадки легкомоторного самолета в Подмосковье

Росавиация: идет расследование аварийной посадки самолета Tecnam в Подмосковье
Представитель Росавиации

В Московской области совершил аварийную посадку легкомоторный самолет Tecnam P2002 Sierra RG с регистрационным номером RA-1304G. Об этом сообщили в Росавиации.

Воздушное судно получило серьезные повреждения. На борту находились два человека, никто из них не пострадал.

Специалисты ведомства классифицировали событие как авиационную аварию. Расследованием причин инцидента займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) совместно с Центральным межрегиональным управлением Росавиации.

В агентстве подчеркнули, что главная цель расследования — установить обстоятельства происшествия и выработать меры для предотвращения подобных случаев в будущем.

По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, самолет совершил аварийную посадку в поле вблизи города Лыткарино из-за отказа двигателя. На месте работают следователи, которые проводят осмотр и комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия.

Ранее в Рязанской области упал легкомоторный самолет.

