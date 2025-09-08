Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье

В Московской области легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в поле вблизи города Лыткарино. Об этом сообщается в Telegram-канале Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту аварийной посадки самолета проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, причиной инцидента стал отказ двигателя. На борту самолета находились два члена экипажа, которые не пострадали. Сам летательный аппарат получил существенные повреждения.

На месте работают следователи, которые проводят осмотр и комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин происшествия.

5 сентября в подмосковном городе Луховицы из-за ошибки пилотирования потерпел крушение частный легкомоторный самолет.

Ранее в Рязанской области упал легкомоторный самолет.