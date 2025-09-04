В Рязанской области упал легкомоторный самолет Х-32 «Бекас». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным агентства, пилоту воздушного судна спастись не удалось.

«Данный самолет был задействован в сельхозобработке полей», — уточнили в оперативных службах.

30 августа в Бондарском районе Тамбовской области легкомоторный самолет потерпел крушение. Инцидент произошел вблизи населенного пункта Граждановка. На борту находился лишь один пилот, его не удалось спасти.

Следственный комитет (СК) возбудил по факту крушения воздушного судна уголовное дело.

20 августа в Африке 61-летний пилот не справился с управлением легкомоторного самолета. Инцидент произошел на фестивале, приуроченном к Глобальному саммиту нового поколения авиационных профессионалов 2025 года в ЮАР. Опытный пилот авиакомпании South African Airlines Эндрю Блэквуд-Мюррей управлял легкомоторным самолетом ZS-AEC Extra 300 и потерпел крушение в море.

Ранее в Красноярском крае у самолета при посадке сложилось шасси.