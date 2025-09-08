Мигрантка заставила юную москвичку сесть на бутылку шампанского и извиниться

В Москве 30-летняя мигрантка после застолья заставила 21-летнюю девушку сесть на бутылку шампанского и извиниться. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел на улице Академика Королева в период с 6 по 7 сентября. Мигрантка познакомилась с 39-летней продавщицей винного магазина, и после этого женщины решили вместе выпить. В ходе общения новая знакомая рассказала иностранке, что ее брак развалился из-за того, что юная подруга их семьи рассказала ее супругу об измене женщины.

После этого мигрантка предложила новой знакомой жестокий план мести. Женщины под надуманным предлогом пригласили девушку в квартиру и жестоко избили ее, после чего с применением угроз и ножа принудили ее сесть на бутылку из-под шампанского и извиниться. Все действия снимались на телефон.

Пострадавшая обратилась в полицию после того, как женщины ее отпустили и та смогла добраться до своей квартиры. В отношении иностранки возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера.

