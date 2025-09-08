На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мигрантка заставила юную москвичку сесть на бутылку шампанского и извиниться

«МК»: в Москве мигрантка заставила девушку сесть на бутылку и извиниться
true
true
true
close
Shutterstock

В Москве 30-летняя мигрантка после застолья заставила 21-летнюю девушку сесть на бутылку шампанского и извиниться. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел на улице Академика Королева в период с 6 по 7 сентября. Мигрантка познакомилась с 39-летней продавщицей винного магазина, и после этого женщины решили вместе выпить. В ходе общения новая знакомая рассказала иностранке, что ее брак развалился из-за того, что юная подруга их семьи рассказала ее супругу об измене женщины.

После этого мигрантка предложила новой знакомой жестокий план мести. Женщины под надуманным предлогом пригласили девушку в квартиру и жестоко избили ее, после чего с применением угроз и ножа принудили ее сесть на бутылку из-под шампанского и извиниться. Все действия снимались на телефон.

Пострадавшая обратилась в полицию после того, как женщины ее отпустили и та смогла добраться до своей квартиры. В отношении иностранки возбуждено уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера.

Ранее в Казани мигранты изнасиловали
соотечественника бутылкой из-за неразделенной любви.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами