В Казани мигранты изнасиловали соотечественника бутылкой из-за неразделенной любви

В Казани двое мигрантов изнасиловали соотечественника бутылкой и сняли это на видео из-за неразделенной любви. Об этом со ссылкой на источник сообщает KazanFirst.

Все началось с того, что 33-летний иностранец познакомился с 41-летней соотечественницей — у них завязались отношения. Однако вскоре мужчина инициировал разрыв с женщиной, и последняя решила, что он теперь ей задолжал.

Пара договорилась встретиться 24 марта, однако женщина пришла не одна, а в компании еще двух соотечественников, которые изнасиловали экс-возлюбленного приятельницы бутылкой и сняли это на видео. Затем злоумышленники начали вымогать у пострадавшего 250 тысяч рублей под угрозой распространения записи.

На следующий день после инцидента пострадавший обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статьям о насильственных действиях сексуального характера и вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Стражи порядка задержали двоих подозреваемых: женщину и мужчину. Они дали признательные показания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее в российском городе мужчины избили приятеля во время застолья и изнасиловали его бутылкой.