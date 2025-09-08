На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичам рассказали о погоде на текущей неделе

Синоптик Шувалов: текущая неделя в Москве и МО будет теплой и солнечной
true
true
true
close
Авилов Александр/Агентство «Москва»

Погода в Москве и Московской области на текущей неделе будет преимущественно теплой и солнечной. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Антициклоны формируют погоду практически на всей европейской территории с небольшой разницей. Ровная, хорошая, комфортная погода будет стоять всю эту неделю и в Москве, и в Подмосковье. Температура будет держаться от 22 до 24 градусов», — рассказал синоптик.

Со среды, по его словам, станет чуть прохладнее — до +20°C. Осадков при этом не ожидается, давление останется высоким, а ветер — слабым.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что бабье лето наступит в Москве только после периода серьезного похолодания, раньше второй половины сентября его ждать не стоит.

Он обратил внимание, что лето закончилось «супержаркой погодой». И несмотря на то, что начиная с середины августа температура была ниже нормы на два-три градуса, считать это периодом похолодания пока нельзя.

Ранее россиянам напомнили о правилах запуска отопительного сезона.

