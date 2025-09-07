Москвичам рассказали, когда в столицу придет бабье лето

Вильфанд: бабьего лета в Москве не стоит ждать раньше второй половины сентября

Бабье лето наступит в Москве только после периода серьезного похолодания, раньше второй половины сентября этого ждать не стоит. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Наступление бабьего лета означает, что сначала мы ожидаем ненастную погоду. Сначала должно быть похолодание, ненастье, дождливая погода, слякотная, дискомфортная», — отметил собеседник агентства.

Вильфанд обратил внимание, что лето закончилось «супержаркой погодой». И несмотря на то, что начиная с середины августа температура была ниже нормы на два-три градуса, считать это периодом похолодания пока нельзя, отметил эксперт погоды.

5 сентября руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в Москве скоро начнется «первая, очень долгая волна» бабьего лета. По словам синоптика, тепло в столице будет до 20-х чисел сентября, ожидается, что воздух со следующей недели начнет прогреваться в дневные часы до +23°C.

Вильфанд ответил на это, что в Москве с субботы, 6 сентября, действительно установится длительный период теплой погоды, однако руководитель Гидрометцентра России не стал бы его называть бабьим летом. Эксперт погоды объяснил, что тепло в столичный регион принес антициклон.

