На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Правоохранители нашли под мостом обезглавленное тело гендиректора добывающей компании

СК: под Калининградом нашли обезглавленное тело гендиректора солевой компании
true
true
true
close
Global Look Press

Правоохранители нашли обезглавленное тело генерального директора компании по добыче калийно-магниевых солей под мостом в Калининградской области. Об этом сообщил ТАСС источник в Следственном комитете РФ.

По его словам, тело было обнаружено в районе поселка Солнечное в Гурьевском районе.

Проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

По данным Telegram-канала SHOT, речь идет о гендиректоре компании по добыче калийно-магниевых солей «К-Поташ Сервис» Алексее С. Отмечается, что рядом с телом лежал буксировочный трос.

Мужчина возглавлял компанию «К-Поташ Сервис» с октября 2022 года. В 2024 году фирма попала в скандал из-за переноса запуска калийного рудника в поселке Нивенское. Тогда ее представители заявили, что проводятся проектно-изыскательские работы и замена оборудования. Рудник должен был заработать еще в 2021 году, однако запуску помешали протесты местных жителей.

10 июля в Мексике волонтеры, которые занимаются поиском пропавших без вести людей, нашли 42 мешка с человеческими останками. Мешки были замурованы в строящемся здании в муниципалитете Сапопане штата Халиско. В этом же доме в феврале 2024-го были обнаружены мешки с останками 37 человек. Всего за июнь-июль члены общественной организации сообщали о 54 мешках с расчлененными человеческими телами.

Ранее в закрытом российском городе нашли обезглавленное тело пенсионерки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами