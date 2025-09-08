Правоохранители нашли под мостом обезглавленное тело гендиректора добывающей компании

Правоохранители нашли обезглавленное тело генерального директора компании по добыче калийно-магниевых солей под мостом в Калининградской области. Об этом сообщил ТАСС источник в Следственном комитете РФ.

По его словам, тело было обнаружено в районе поселка Солнечное в Гурьевском районе.

Проводится доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

По данным Telegram-канала SHOT, речь идет о гендиректоре компании по добыче калийно-магниевых солей «К-Поташ Сервис» Алексее С. Отмечается, что рядом с телом лежал буксировочный трос.

Мужчина возглавлял компанию «К-Поташ Сервис» с октября 2022 года. В 2024 году фирма попала в скандал из-за переноса запуска калийного рудника в поселке Нивенское. Тогда ее представители заявили, что проводятся проектно-изыскательские работы и замена оборудования. Рудник должен был заработать еще в 2021 году, однако запуску помешали протесты местных жителей.

10 июля в Мексике волонтеры, которые занимаются поиском пропавших без вести людей, нашли 42 мешка с человеческими останками. Мешки были замурованы в строящемся здании в муниципалитете Сапопане штата Халиско. В этом же доме в феврале 2024-го были обнаружены мешки с останками 37 человек. Всего за июнь-июль члены общественной организации сообщали о 54 мешках с расчлененными человеческими телами.

Ранее в закрытом российском городе нашли обезглавленное тело пенсионерки.