В Нижегородской области обнаружили обезглавленную женщину и тело пожилого мужчины

В закрытом городе Саров обнаружены обезглавленный труп пожилой женщины и тело пожилого мужчины с ножевыми ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление Следственного комитета по Нижегородской области.

На месте происшествия работают следователи, криминалисты и полицейские.

Проводится тщательный осмотр квартиры, где обнаружены убитые. Назначаются экспертизы, опрашиваются свидетели, устанавливаются подозреваемые в совершении преступления.

В сентябре жителя Петербурга задержали после того, как в его машине нашли останки человека. О произошедшем стало известно, когда в правоохранительные органы обратилась бывшая супруга подозреваемого. Она рассказала о том, что мужчина убил свою новую возлюбленную и поместил в бочку, залив кислотой.

Ранее сообщалось, что известного убийцу-расчленителя могут освободить из колонии к Новому году.