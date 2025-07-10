В Мексике волонтеры обнаружили десятки мешков с человеческими останками

В Мексике волонтеры, которые занимаются поиском пропавших без вести людей, сделали жуткую находку — десятки мешков с человеческими останками. Об этом сообщает издание El Tiempo.

42 мешка с останками были замурованы в строящемся здании в муниципалитете Сапопане штата Халиско. В этом же доме в феврале 2024-го были обнаружены мешки с останками 37 человек. Всего за последний июнь-июль члены общественной организации сообщали о 54 мешках с расчлененными человеческими телами.

По информации издания, на территории штата орудует картель «Нового поколения Халиско», сейчас в регионе более 15 тысяч человек числятся пропавшими без вести.

Ранее в Мексике полиция обнаружила на шоссе обезглавленные тела и мешок с головами.