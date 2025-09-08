На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Обезглавленное тело гендиректора компании по добыче солей нашли в Калининградской области

Тело гендиректора «К-Поташ Сервис» без головы нашли в Калининградской области
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

Гендиректора компании по добыче калийно-магниевых солей «К-Поташ Сервис» обнаружили мертвым под мостом в Калининградской области. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По его данным, обезглавленное тело Алексея С. обнаружили накануне утром недалеко от поселка Солнечное. Рядом с ним лежал буксировочный трос. Обстоятельства произошедшего неизвестны.

Мужчина возглавлял компанию «К-Поташ Сервис» с октября 2022 года. По информации SHOT, в 2024 году компания попала в скандал из-за переноса запуска калийного рудника в поселке Нивенское. Тогда ее представители заявили, что проводятся проектно-изыскательские работы и замена оборудования.

Рудник должен был заработать еще в 2021 году, однако запуску помешали протесты местных жителей.

В августе в Хабаровском крае обнаружили на побережье тело мужчины, дрейфовавшего на бочке из-под топлива.

Ранее в Мексике в заброшенном доме нашли 32 расчлененных тела.

