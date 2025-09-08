На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина застрял в лифте и провел там четыре дня без еды и воды

В Германии пожилой мужчина четыре дня провел в лифте без еды и воды
koonsiri boonnak/Shutterstock/FOTODOM

В Германии пожилой мужчина чудом выжил, застряв на четыре дня в лифте. Об этом сообщает Radio RST.

Инцидент произошел в городе Оснабрюк. Пострадавшего спасли благодаря его взрослому сыну, который забеспокоился, почему отец не отвечает на звонки, и обратился в полицию. Правоохранители выехали по адресу проживания пропавшего, вскрыли дверь частного дома и услышали слабые стоны, доносившиеся из лифта. Кабину вскрыли спасатели, которые обнаружили там мужчину в крайней степени обезвоженности.

Оказалось, что мужчина застрял в лифте из-за перегоревшего предохранителя. В итоге из-за этого в кабине не только заблокировались двери, но и перестала работать кнопка экстренного вызова. Чтобы в кабине было больше воздуха, пострадавший частично выломал дверь, но выбраться наружу самостоятельно не смог.

Пострадавшего доставили в больницу, где он получает необходимую помощь. Угроза для его жизни отсутствует.

Ранее на Дальнем Востоке беременная во время схваток застряла в лифте роддома.

