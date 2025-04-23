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Беременная россиянка во время схваток застряла в лифте роддома

На Дальнем Востоке беременная во время схваток застряла в лифте роддома
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МЧС России

На Дальнем Востоке беременная женщина застряла в лифте роддома во время схваток. Об этом сообщает региональное МЧС.

Инцидент произошел в городе Биробиджане. Беременная женщина, у которой начались схватки, оказалась заблокированной в неисправном лифте роддома. Вместе с ней в кабине находились два медработника.

Для освобождения женщины спасателям пришлось демонтировать дверь лифта. Отмечается, что оборудование находилось в аварийном состоянии, поэтому работы проводились с особой осторожностью и максимально быстро. Вся операция по вызволению роженицы заняла около пяти минут.

К моменту извлечения из лифта у пациентки уже отошли воды. Медики оперативно доставили ее в родильный зал на носилках. Матери и ребенку на данный момент ничего не угрожает.

Ранее женщина на девятом месяце беременности получила ожоги 70% тела и сама родила ребенка.

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