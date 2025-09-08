Рестораторы предупредили, что новые требования к заведениям общепита задерут цены

Деятельность российских ресторанов уже находится под строгим контролем, работать они могут только при наличии всех необходимых документов. Новые требования к заведениям общепита не изменят отрасль в лучшую сторону, а лишь отразятся на стоимости услуг, заявил НСН президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Так он прокомментировал планы Роспотребнадзора создать специальную информационную систему, на которой все кафе и рестораны будут разделяться на опасные и безопасные в зависимости от того, есть ли у заведения все разрешительные документы или нет. Бухаров заявил, что за последние годы количество требований и так выросло, причем иногда они подразумевают лишь формальное получение какой-то бумажки.

«Посетители не смотрят на сайты или еще что-то. Граждане смотрят, есть ли народ в заведении, какие там цены. Конечно, люди пытаются купить подешевле. Когда рестораны оформляют различные «бумажки», это же расходы и издержки, это увеличивает цены», — заявил эксперт, добавив, что в качестве альтернативы заведения могут начать закупать более дешевые продукты ради снижения издержек.

Намного эффективнее, по мнению специалиста, будут проверки точек общепита с высоким риском отравления. В пример он привел заведения, где делают «условную шаурму», заявив, что проверка каждого ресторана только навредит. По словам Бухарова, стерильной чистоты все равно нет нигде, а по уровню санитарных требований в России все строже, чем в Европе.

«В Ташкенте рестораны покупают продукты на рынке. У нас такое вообще невозможно, у нас на все продукты нужны документы, — подчеркнул эксперт. — Это все стоит денег, все эти деньги размазываются в стоимость блюд».

До этого основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов отмечал, что в России продолжат расти цены на блюда в ресторанах. По его словам, на это повлияют рост издержек предпринимателей в отрасли, цены на продукты, изменения ставки рефинансирования, а также увеличение затрат на фонд оплаты труда сотрудников. При этом эксперт напомнил, что в этой сфере наблюдается кадровый голод.

Ранее стало известно, что посещаемость кафе и ресторанов в Москве выросла на 48% за 3 года.