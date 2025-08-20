На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посещаемость кафе и ресторанов в Москве выросла на 48% за 3 года

Глава АПЭК Орлов: Москва помогает пищевой промышленности развиваться
La Famiglia/Shutterstock/FOTODOM

Поддержка мэрии Москвы в пищевой промышленности позволила увеличить посещаемость кафе и ресторанов в столице, заявил агентству городских новостей «Москва» глава агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), политолог Дмитрий Орлов.

Он отметил, что в 2024 году было зафиксировано 416 млн посещений кафе и ресторанов в Москве.

«Политика ресторанов города по закупке для своих нужд именно отечественных продуктов стала важным драйверов развития агропромышленного комплекса. При этом посещаемость кафе и ресторанов в городе по итогам 2024 года выросла на 10% по сравнению с 2023 годом», — сказал он.

Орлов добавил, что с 2022 по 2024 год посещаемость выросла на 48%.

По словам политолога, посещаемость увеличилась и за счет выросшего туристического потока в столицу.

«Политика мэрии Москвы по поддержке предприятий как пищевой промышленности, так и сферы общественного питания становится одним из факторов развития ряда сопутствующих отраслей», — заключил он.

