В России спрогнозировали дальнейший рост цен на блюда в ресторанах

Увеличение цен на блюда в ресторанах в России может продолжиться. Об этом рассказал ресторатор, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов, передает Pravda.Ru.

По его словам, на это повлияют рост издержек предпринимателей в отрасли, цен на продукты, изменения ставки рефинансирования, а также увеличение затрат на фонд оплаты труда сотрудников. При этом эксперт напомнил, что в этой сфере наблюдается кадровый голод.

«Мы много лет не готовим достаточного количества специалистов для ресторанного бизнеса. При отсутствии специалистов со специальным образованием, специальными знаниями, поваров надо забирать людей из других отраслей. Но при нулевой безработице люди не идут работать не по профилю. В этом нет смысла», — сказал Миронов.

Данные ресурса «Чек Индекс» до этого показали, что средняя стоимость похода в рестораны и бары в крупных городах России увеличилась на 11%. Так, в прошлом году поход в ресторан обходился в 2,3 тыс. руб., а летом 2024-го он подорожал до 2,5 тыс. руб. При этом россияне начали активнее ходить по таким заведениям: среднее число покупок в них за июнь-август выросло на 7% по сравнению с 2023 годом.

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